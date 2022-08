Gabriela Pugliesi - Reprodução/Instagram

Gabriela PugliesiReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2022 17:04

Rio - Gabriela Pugliesi compartilhou com seus seguidores com tem sido a sua relação com o corpo durante a gestação. Na tarde desta sexta-feira (19), a influenciadora que está esperando seu primero filho, Lion, com Tulio Dek, postou uma série de fotos em seu Instagram avalianda as mudanças que tem vivenciado nessa nova fase.

"Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação. Confesso. Talvez, porque eu era uma outra Gabriela… Talvez, porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa”, iniciou a influenciadora fitness.



Grávida de sete meses, Gabriela continuou dizendo que nenhuma estética importava mais. “Nunca me senti tão bonita, tão poderosa e tão grata por ter esse corpo, que se transforma, que se adapta, que acolhe, e que, acima de tudo, não se cobra mais”, disse ela.



A mãe de Lion aproveitou para dar recado para as mulheres sobre autoaceitação durante a gravidez. “Somos instrumentos, somos um canal, somos energia e luz, tudo que não seja isso, fica minúsculo e, então, no final, a gente percebe que muitas das coisas que antes considerava importante abrem espaço pra um lugar ainda incerto de devoção, de entrega, de zelo, mas que me faz perceber o mais importante: a capacidade que temos de amadurecer e de enxergar a vida com mais profundidade", continuou.



Por fim, Pugliesi relatou como tem se sentido bem consigo mesma. “Uma mulher gerando uma vida é o estado mais alto de plenitude de um ser. É assim que eu me sinto”, concluiu.