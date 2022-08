Simaria se diverte com os filhos - Reprodução de vídeo

Publicado 19/08/2022 15:57

Rio - Simaria, de 40 anos, usou o Instagram Stories na tarde desta sexta-feira para compartilhar um vídeo ao lado dos filhos, Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 6, frutos do seu relacionamento de 14 anos com Vicente Escrig, que chegou ao fim no ano passado. Nas imagens, os três aparecem se divertindo em cima de uma árvore e fazendo caretas.