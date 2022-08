Simaria e Simone - Ag. News

Publicado 18/08/2022 18:50

Rio - As cantoras Simone e Simaria anunciam, em seu perfil oficial no Instagram, que não são mais uma dupla. No comunicado, a equipe das irmãs esclarece que ambas seguirão carreira solo e que os shows que já estavam agendados serão realizados por Simone.

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone", diz trecho do comunicado.

Simaria, que já estava afastada dos shows há algum tempo, comentou a separação. "Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse a cantora.

Simone também falou sobre a nova fase e pediu o apoio dos fãs. "A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve, estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória".

As irmãs ainda disseram que uma pausa se faz necessária para a definição dos próximos passos. "As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras", finaliza o comunicado.

Entenda

As irmãs Simone e Simaria começaram a dar indícios de que sua relação estava desgastada em maio deste ano quando o áudio de uma gravação do "Programa do Ratinho" vazou na internet. No áudio, Simaria interrompeu as filmagens e disse estar rouca e trabalhando muito. Ela ainda afirmou que cuidava da parte administrativa da banda e que se sentia sobrecarregada. Simone respondeu a irmã dizendo que se fosse para ela desafinar, era melhor não cantar. Ratinho tentou acalmar os ânimos, mas sem sucesso. Depois que o áudio vazou, Simone disse que tudo não passou de um desentendimento e garantiu que as duas já tinham feito as pazes.

Em junho, Simone apareceu sozinha no palco para se apresentar no São João de Caruaru, em Pernambuco. Simaria alegou estar passando mal, mas apareceu no local com mais de uma hora de atraso, quando Simone já estava tentando fazer o encerramento do show. Sempre que Simone tentava acabar com a apresentação, Simaria pedia para a irmã esperar e afirmava que elas iriam cantar mais uma música.

No mesmo mês, Simaria disse em uma entrevista que Simone recriminava tudo que ela fazia. Alguns dias depois, com a repercussão das brigas ganhando cada vez mais força na internet, Simaria anunciou que se afastaria dos palcos. "Preciso cuidar da minha saúde", disse a cantora, sem entrar em mais detalhes, no dia 13 de junho.

Na mesma noite, Simone fez o seu primeiro show sozinha e se emocionou no palco. Desde então, as duas irmãs começaram a postar indiretas nas redes sociais. Simaria chegou a ir ao aniversário do filho de Simone recentemente, mas não posou com a irmã enquanto esteve no local.

Um jornalista chegou a afirmar em seu perfil no Instagram que a briga de Simone e Simaria teria o marido de Simone como pivô e que Simaria estaria apaixonada por Kaká Diniz. O empresário negou desmentiu o caso e lamentou a "fake news". "Nada mais me espanta", disse nas redes sociais.