Publicado 18/08/2022 19:19 | Atualizado 18/08/2022 20:04

Rio - As irmãs Simone e Simaria anunciaram, nesta quinta-feira, que não são mais uma dupla. As duas cantoras vão seguir carreira solo. O anúncio da separação já era esperado por conta das inúmeras polêmicas em que elas estiveram envolvidas nos últimos tempos, mas ainda assim os fãs das artistas se mostraram tristes com a oficialização do fim. Após o anúncio, o nome de Simone entrou rapidamente para os tópicos mais comentados do Twitter.

"É triste ver que Simone e Simaria encerraram com a dupla em meio a brigas e desentendimentos expostos a todo o país. É mais triste ainda a série de ataques que proferem a elas pelas mídias sociais. As pessoas desaprenderam a ter compaixão", disse uma pessoa no Twitter.

"Simone e Simaria se separando por briga de ego, uma se achando mais importante que a outra e não enxergando o principal, que as duas juntas, eram uma explosão, faziam acontecer, independente de uma criar, e a outra só cantar. O ego destrói laços e faz estragos irreparáveis", lamentou outra pessoa.

"Não acredito", escreveu a ex-BBB Gabi Martins nas redes sociais. A cantora Marvvila postou uma série de emojis chorando nos comentários. "Deus pai já abençoou o caminho de ambas, agora que cada uma siga em paz e continuem dando alegria ao público. Eu creio que o amor sempre conduz e torço pra que a união esteja na irmandade de vocês", disse a cantora.

"Deus abençoe vocês, e que sejam felizes aonde forem", escreveu a dupla Maria Cecília e Rodolfo. "Que Deus abençoe sempre", disse a apresentadora Lívia Andrade. "Triste notícia. Sempre fui muito fã das coleguinhas, agora é desejar o melhor para essas duas mulheres maravilhosas. Sucesso na nova caminhada", disse a ex-BBB Ana Paula Renault. A influenciadora digital Gkay comentou várias carinhas de choro.