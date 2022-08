Cintia Dicker e Pedro Scooby - Reprodução/instagram

Publicado 18/08/2022 18:06

Rio - Pedro Scooby e Cintia Dicker revelaram no Instagram, nesta quinta-feira, o sexo e o nome do bebê que estão esperando. O surfista e a modelo serão pais de uma menina, que vai se chamar Aurora. "Primeira vez do neném na passarela. Obrigada", escreveu Cintia no Instagram ao postar uma foto em que aparece em um evento de moda. "Minha filha já está desfilando", comentou Scooby.

Nos Stories, Cintia revelou o nome da bebê. "Aurora: Significa 'o nascer do sol', 'o raiar do dia', 'amanhecer', 'a que nasce do oriente' ou 'aquela que brilha como o ouro'. 'Aurora' está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa 'ouro'. Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos. De acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. A deusa Aurora era irmã do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua", disse a modelo.