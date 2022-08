Isis Valverde desabafa sobre emoção de deixar o filho na escola pela primeira vez - Reprodução Internet

Publicado 18/08/2022 16:09 | Atualizado 18/08/2022 16:28

Rio - Isis Valverde fez um desabafo em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira. A atriz contou que quase chorou ao deixar seu filho, Rael, na escola pela primeira vez. Isis se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, com o menino, que tem 3 anos e é fruto do extinto casamento com André Rezende.

Nos stories, a atriz contou como se sentiu dando esse primeiro passo com o filho. "Esse sol maravilhoso, meu filho na escola... Primeiro dia de aula. Posso falar? Quase chorei. Vocês ficam emocionados também quando vão levar no primeiro dia de aula, na luta? Parece que é a gente."



E Isis continuou contando a experiência. "Quando você tem filho, a sensação de quando ele passa as primeiras coisas da vida dele é que parece que é a gente. Aí a gente que fica de boba. A professora dele um dia falou: 'Isis, pode ir embora, vai pra casa'. E eu lá me acabando, chorando".