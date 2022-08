João Guilherme elogia Jade Picon, sua ex-namorada, em entrevista para ’PodDelas’ - Reprodução / Youtube / Matheus Yashi

Publicado 18/08/2022 13:52 | Atualizado 18/08/2022 13:59

Rio - João Guilherme, filho do cantor Leonardo, elogiou a beleza de sua ex-namorada, Jade Picon, em uma entrevista para o podcast "PodDelas", comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, no Youtube. Durante o bate-papo, o ator de 20 anos afirmou que a influenciadora é uma mulher linda, mas que ficaria ainda mais bonita, caso fizesse uma tatuagem no rosto.

"Eu falo para minha ex-namorada, a Jade: 'O dia em que você botar uma tatuagem no rosto, eu fico obcecado, você sabe. Viro stalker!' Porque ela é minha referência máxima de beleza. Para mim, que já vivi de perto diversos anos, acordando, dormindo, na melhor, na pior... Sempre linda!", disse João.

Sobre possíveis paixões futuras, o ator admitiu que deseja encontrar uma mulher que esbanje feminilidade e que também, possua uma tattoo na face. "Estou [louco] para encontrar uma menina delicada com uma tatuagenzinha no rosto! [...] Tenho vontade de fazer tatuagens no rosto. Hoje não faço porque sou ator, porque acho que se fosse outra coisa, já teria feito. Acho muito bonito, em homem, em mulher", revelou.