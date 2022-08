O grupo Os Hawaianos se tornou a sensa - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2022 11:10 | Atualizado 18/08/2022 12:35

Rio - Os integrantes d' Os Hawaianos vão ter que pagar cerca de R$ 4,5 milhões para os ex-empresários do grupo, Edmar Pereira da Silva e Vagner Oliveira Gomes, segundo determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No fim do ano passado, os funkeiros, donos do sucesso "Desenrola, bate, joga de ladin", romperam um contrato de exclusividade firmado com validade até 2031 para fazer um novo acordo com o Grupo GR6, de acordo com a decisão da última sexta-feira (12).