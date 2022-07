Os Hawaianos comemoram sucesso da música Desenrola, bate, joga de ladin - Reprodução do Instagram

Publicado 04/07/2022 07:00

Rio - Se você gosta de usar as redes sociais, com certeza, já se deparou com a música 'Desenrola, bate, joga de ladin'. O hit de Os Hawaianos, em parceria com o rapper L7nnon e os DJs Biel do Furduncinho e Bel da CDD, virou febre e caiu no gosto de anônimos e famosos. Crias da Cidade de Deus, na Zona Norte do Rio, Tonzão, Yuri, Gugu e Dioguinho vibram com o furor em torno da canção e da coreografia, que já conquistaram Zeca Pagodinho e, até mesmo, o jogador Cristiano Ronaldo.

"Nós temos 20 anos de carreira, de história. Sempre vivemos do funk. Nos anos 2000, a gente era muito bombado. Era a época das danças do DVD, não tinha esses aplicativos de hoje. Mas, naquela época, o pessoal já reproduzia muito as nossas danças. Quando veio essa era do Tik Tok, pensamos: 'essa é nossa época'. Parece que estamos de volta pro futuro, era o melhor período pra gente voltar. A gente já sabia que ia dar bom, porém, não sabíamos que seria dessa forma. Virou uma febre mundial. As pessoas de diferentes estilos fazendo a dancinha, que nunca apareceram dançando, como, por exemplo, Zeca Pagodinho, Lima Duarte, Martinho da Vila, vários gringos. Agora, o Cristiano Ronaldo. Pra falar a verdade, a ficha ainda não caiu. A gente ainda não tem noção da proporção no geral, a gente está assustado", admite Tonzão.

Segundo o cantor, 'Desenrola, bate, joga de ladin' surgiu a partir de uma dancinha feita por seu sobrinho. "A música surgiu de uma dancinha espontânea do meu priminho, Micael, de 5 anos, da Cidade de Deus. Ele dança muito, gosta dessas coreografias de Tik Tok e ele é muito fã dos Hawaianos. Ele mora de frente para a minha casa. Um dia eu estava dançando com ele, duelando e ele começou a fazer um monte de dança diferente. Do nada, ele fez o movimento das mãos desenrolando, bateu e jogou de lado. Perguntei a ele que dança era aquela e pensei: 'Dá música'. Então, eu fiz: 'Desenrola, bate, joga de ladinho. Os Hawaianos 'tá' lançando a dança do Micaelzinho'. Passei para o Yuri essa ideia. Ele gostou. Depois, a gente viu que era bom demais. Onde a gente cantava e dançava, a galera reproduzia. A filha do Yuri fez o resto da coreografia, cantei pro meu outro sobrinho, o Jorginho, que é bombado na internet, ele gostou. Eu e o Yuri, então, pensamos: 'Na letra, ao invés de colocar só Micaelzinho, vamos abranger e colocar 'pros menorzinhos''. Foi assim que surgiu a música. Colocamos o resto da letra na canção e o negócio bombou", comenta.



Tonzão ainda revela como surgiu a ideia de convidar o rapper L7nnon para participar do hit. "Ele sempre disse que era fã nosso. Tem alguns raps dele que ele cita nosso nome. Ele cresceu, veio da periferia, igual a gente da favela. A gente tinha um carinho. Uma vez, ele foi a um show nosso e nos convidou para participar do clipe dele, nós aceitamos. Ele, pela primeira vez, gravou um funk e chamou a gente pra participar dançando. Nós já tínhamos a música do 'Desenrola, bate, joga de ladin'. Convidamos ele pra fazer um videozinho dançando, pra dar uma moral pra gente e postarmos. Ele se amarrou na música. Editou, fez a produção do vídeo e postou. Assim, surgiu a parceria. Deu uma repercussão mundial, porque ele é um dos rappers mais ouvidos. Convidei ele pro feat e ele aceitou na hora. O resultado é esse aí".

Apesar do sucesso, o trabalho continua à todo vapor. "Estamos cheios de música nova. Lançamos a 'Jogadinha de Milhões', com o MC Davi, o remix de 'Desenrola, bate, joga de ladin' com o Barões da Pisadinha. Vamos lançar 'Faz carão, coração', que é junto com o MC Theus. Tem muita coisa aí pra vir, música com o Don Juan, com a Mari, com o Psirico, com Jerry Smith", adianta.