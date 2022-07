Ricky Martin - Reprodução/Instagram

Rio - Ricky Martin está sendo alvo de uma acusação de violência doméstica por uma pessoa anônima em Porto Rico. De acordo com mídias locais, uma ordem de restrição foi emitida contra o artista, segundo informou a polícia local neste sábado (2).

A denúncia foi feita sob a Lei 54, que protege vítimas de violência doméstica e mantém o nome do denunciante em sigilo. Representantes do cantor afirmaram à revista People que "as alegações contra Ricky Martin são completamente falsas e fabricadas".



Conforme informou o porta-voz da polícia, a suposta vítima solicitou a ordem de restrição diretamente a uma juiza, ao invés de registrar o caso na polícia, o que levaria aos promotores avaliarem se havia provas suficientes para apresentar uma queixa. Como isso não aconteceu, o pedido foi diretamente para o tribunal e uma audiência sobre o assunto teria sido agendada para o dia 21 de julho.



O jornal porto-riquenho "El Vocero" afirma ter tido acesso aos documentos do processo. Ele informa que "as partes se relacionaram por 7 meses. Se separam há 2 meses, mas o acusado não aceita a separação. Ele o liga com frequência. Além disso, o denunciante o viu rondando sua casa em pelo menos três ocasiões. O denunciante teme por sua segurança".

Ricky Martin é casado há cinco anos com Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos.