Dandara Mariana fez referência à Beyoncé em foto - Reprodução/Instagram

Dandara Mariana fez referência à Beyoncé em fotoReprodução/Instagram

Publicado 03/07/2022 15:56 | Atualizado 03/07/2022 15:58

Rio - Dandara Mariana postou uma foto em cima de um cavalo, em Fernando de Noronha, em referência à capa do próximo álbum de Beyoncé, "Renaissance".

fotogaleria

No registro, a atriz surge de biquíni amarelo fazendo a mesma pose da cantora. "Sorry, Beyoncé me copiou!", brincou Dandara na legenda.