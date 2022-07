Gloria Groove apresenta o primeiro show da turnê - Reprodução / Twitter

Gloria Groove apresenta o primeiro show da turnê Reprodução / Twitter

Publicado 02/07/2022 19:11 | Atualizado 02/07/2022 19:16

Rio - Glória Groove usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar com seus fãs um pouco dos bastidores do primeiro show da "Lady Leste Tour" na Europa. O espetáculo ocorre no Coliseu dos Recreios, na cidade de Lisboa, em Portugal, local onde já ocorreram apresentações de grandes nomes da música.

"E essa vista chata? Sim ou não? Pelo amor de Deus, né?", iniciou a cantora, mostrando a visão da janela do local em que está hospedada.

"É isso, gente. Estou pronta. Hoje é Lisboa! Estou indo para o Coliseu dos Recreios. Inclusive, assim, são grandes momentos, tá? Não é brincadeira, não, o que vai acontecer hoje, porque performaram nessa casa grandes ícones como Madonna e Prince, dentre tantos outros. É um lugar muito chique, muito bonito!", completou, animada.

"Lembrando que amanhã estou em Londres. Nem acredito que vou conhecer esse lugar pela primeira vez, já trazendo a 'Lady Leste Tour'. Então, povo de Londres, preparem-se porque amanhã vamos jogar muito juntinhos!", avisou aos fãs.

Momentos depois, Gloria apareceu em um vídeo curto, junto à toda equipe, realizando uma espécie de "rito" antes do show. No registro, todos dão as mãos enquanto entoam "Um, dois, três: Portugal!" e posteriormente, levantam os braços para o ar, soltando gritos eufóricos.