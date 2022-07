Camila Queiroz em sua festa de 29 anos - Thyago Andrade/Brazil News

Camila Queiroz em sua festa de 29 anosThyago Andrade/Brazil News

Publicado 02/07/2022 09:44

Rio - Camila Queiroz reuniu vários amigos famosos em sua festa de aniversário na noite desta sexta-feira (1). A atriz completou 29 anos no último dia 27 de junho e celebrou a data em um espaço de eventos na Estrada do Joá, no Rio de Janeiro.

O look escolhido pela aniversariante foi vestido justo vermelho, arrematando com luvas de látex da mesma cor. Larissa Manoela, Marcella Rica, Ary Fontoura, Jeniffer Nascimento, Rayssa Bratillieri e Pedro Novaes foram alguns dos convidados que marcaram presença.