Celebridades

Ao agradecer homenagem a MC Kevin, Deolane Bezerra vaza número de Ludmilla

Viúva do cantor se emocionou com a versão de 'Doutora 3' apresentada por Ludmilla e Luísa Sonza no novo 'Lud Session'

Publicado 02/07/2022 08:40 | Atualizado há 7 horas