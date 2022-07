Adele no BST - Reprodução/Twitter

Publicado 02/07/2022 15:41 | Atualizado 02/07/2022 15:47

Rio - Adele agitou os fãs brasileiros nesta sexta-feira (1). A cantora estava na sua primeira apresentação no BST (British Summer Time) no Hyde Park, em Londres, quando no meio do show soltou um "Fora Bolsonaro". Uma fã presente no local gravou o momento e postou nas redes sociais, que rapidamente viralizou.

Aparentemente, a artista estava interagido com alguém da plateia que falou "Fora Bolsonaro" no microfone, e a artista repete a mesma fala em seguida. No vídeo é possível escutar leve euforia de quem estava próximo ao ouvir a frase contra o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

A legião de fãs de Adele reagiram ao acontecimento no Twitter.