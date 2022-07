MC Mirella anuncia fim do processo de divórcio de Dynho Alves - Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 21:50

São Paulo - MC Mirella e Dynho Alves estão oficialmente separados. A cantora anunciou o divórcio no Twitter nesta sexta-feira (1). Ela afirma que o divórcio foi finalizado e que isso não é motivo para celebrar.

"Saiu meu divórcio e eu tô só o papel: passada. Sei lá, é estranho. Fui falar sobre com vocês um pouquinho, pra não parecer que é uma 'comemoração', mas queria deixar vocês cientes", contou.

"Porém, longe de ser algo 'feliz', muito pelo contrário... é triste, muito triste, porém a realidade que escolhi pra mim e é isso. É uma dor irreparável, e longe de ser algo que imaginava pra mim", lamentou.

É triste, muito triste, porém a realidade que escolhi pra mim e é isso. É uma dor irreparável, e longe de ser algo que imaginava pra mim. E é isso, só peço respeito nesse momento e que me entendam. — Mirella (@badmirella) July 1, 2022

Mirella pediu respeito e entendimento dos fãs neste momento. "E longe de atacar alguém. Não é e nunca será a intenção", escreveu a funkeira.

Horas antes de falar do divórcio, Mirella falou da vida amorosa. "Queria tanto me apaixonar de novo. Parece que tô sem coração. Doideira, cara", declarou. O casamento de Mirella e Dynho acabou em novembro de 2021, durante a participação de Dynho em "A Fazenda 13", após aproximação dele com Sthe Matos no reality.