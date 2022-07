Karoline Lima abriu o jogo sobre o casamento com Éder Militão após polêmicas - Reprodução/Instagram

Karoline Lima abriu o jogo sobre o casamento com Éder Militão após polêmicasReprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 17:34

Rio - A influenciadora Karoline Lima encerrou o suspense sobre sua relação com o jogador Éder Militão. Nesta sexta-feira, a modelo atualizou os fãs sobre o casamento com o atleta, que gerou polêmica na web por deixar a esposa sozinha, na Espanha, na reta final da gravidez da primeira filha do casal. Recentemente, a famosa disse que o marido estava nas "melhores baladas de Miami", enquanto loira está prestar a dar à luz Cecília.

fotogaleria

"Estou vendo vocês perguntando aqui, 'o marido voltou para casa?', 'vocês conversaram, se largaram, separaram, se acertaram?'. Eu pensei assim, que ódio de grávida é para sempre, agora aguenta, mas ele voltou para casa, decidiu [voltar], temos a Cecília chegando ao mundo, outras coisas para pensarmos, temos que amadurecer e pensar nela em primeiro lugar", comentou Karoline, nos Stories do Instagram.

A influencer deixou claro que continua chateada com a postura do jogador do Real Madrid e da seleção brasileira. "Espero que tenha servido de aprendizado para ele. Não estou muito boa com ele, mas estamos aí", desabafou ela, que ainda citou outras prioridades como a Copa do Mundo, que acontece em dezembro, no Catar.

"Fiquei brava pra caramba, e estou ainda. Pode ser um pouco de hormônio também, mas ele procurou. Queria deixar claro que isso tudo foi por um bem maior. Cecília? Também, mas o hexa está aí, também não podia colocar o hexa em risco por causa desse babado", completou Karoline.