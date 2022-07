Djavan leva a esposa para almoçar em restaurante na Zona Sul do Rio

Rio - Djavan foi fotografado, na tarde desta sexta-feira (1º), junto com sua esposa, Rafaela Brunini, ao deixar um restaurante em Ipanema, na Zona Sul do Rio. De máscara e óculos de sol, o cantor de 73 anos, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, caminhou de mãos dadas com a designer de 48 anos. O artista se prepara para fazer sua estreia solo no Palco Mundo do Rock In Rio, no dia 10 de setembro.

