Marina Ruy Barbosa e o namorado, Guilherme Mussi - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa e o namorado, Guilherme Mussi Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 14:29

Rio - Marina Ruy Barbosa completou 27 anos nesta quinta-feira (30) e o namorado, o deputado Guilherme Mussi, não perdeu oportunidade de fazer uma homenagem para a amada nas redes sociais.

fotogaleria

"Parabéns, meu amor! Te amo", escreveu ele na foto do casal que publicou.

O casal é bastante reservado com o relacionamento e pouco mostra na internet. No fim de maio, Marina postou um raro clique com Guilherme no Instagram, quando estavam em Florença, na Itália.