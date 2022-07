Sabrina Petraglia com o filho Léo - Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 18:21

Rio - Sabrina Petraglia divulgou um vídeo no Instagram nesta sexta-feira (1°) alertando as seguidores sobre uma complicação que teve na gestação de seu filho caçula, Léo, de 2 meses. A atriz, que ainda é mãe de Gael, de 3 anos, e de Maya, de 1 ano e 6 meses, teve uma doença chamada colestase, que é quando a bile produzida no fígado não consegue ser liberada no intestino.

fotogaleria "Hoje tenho um recado muito importante! Compartilho o vídeo contando a minha experiência com a colestase, que tive na gravidez do Léo. Foi um susto, mas tivemos um final feliz por aqui por detectarmos a tempo de controlar e monitorar! A nossa saúde e de nossos bebês é o que mais importa e, para que ninguém passe por momentos difíceis, resolvi contar a minha história. Se você está grávida ou está próximo de uma gestante, fique atento! Já era para eu ter publicado, mas com a rotina puxada aqui com 3 bebês, não tinha conseguido. De qualquer maneira, antes tarde do que nunca!", escreveu.

No vídeo publicado, Sabrina Petraglia contou sobre como descobriu que tinha a doença e a decisão médica de realizar um parto cesárea. "Estava em um exame de rotina com 35 semanas e, de repente, no ultrassom, comecei a ter uma coceira. Comecei a coçar, como se tivesse sei lá, pulga, sarna. Comecei a coçar muito. A médica olhou e falou: 'por que você está se coçando?'. 'Eu não sei, me deu um ataque de coceira'. Ela falou: 'você já contou isso para a sua médica?' Eu falei: 'não, mas foi uma coisa pontual agora. Se bem que dias atrás também tive isso, enfim, não. Fui ontem na minha médica, mas não falei nada sobre isso'. 'Então liga para ela agora e conta que você está sentindo isso'. Liguei para a minha ginecologista e obstetra e ela pediu um exame para detectar a colestase. Fiz o exame, no dia seguinte, deu positivo e ela falou: 'bom, Sabrina, você está com colestase e vamos precisar marcar uma cesárea, vamos cruzar a linha da prematuridade para marcar essa cesárea porque pode ser fatal'".