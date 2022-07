Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022

Rio - Yasmin Brunet respondeu a caixinha de perguntas do Instagram nesta sexta-feira (1º) e revelou que já perdoou uma infidelidade e se arrependeu. A modelo está solteira desde o término do casamento com Gabriel Medina.

"Não. Não conseguiria confiar de novo. Relacionamento sem confiança não existe. Mas isso vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que consegue lidar bem com isso e dar mais uma chance. Não existe certo ou errado. Existe o que você sabe que dá certo para você. Eu já dei chance depois de uma traição e me arrependi", confessou.

Recentemente, Yasmin Brunet lançou uma indireta para aqueles que debocham de sua crença em extraterrestres. "Acho engraçado a galera que não acredita em ET, sendo que acredita em coisa pior… Tipo, pegar homem comprometido e achar que vai ser fiel a você…", disparou.