Viviane Araújo fala de reta final de gravidez - Reprodução do Instagram

Viviane Araújo fala de reta final de gravidezReprodução do Instagram

Publicado 01/07/2022 14:51

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, matou algumas curiosidades dos fãs em relação a sua gravidez, através do Instagram Stories, nesta sexta-feira (1). A atriz espera seu primeiro filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão. A Rainha de Bateria do Salgueiro assumiu que está ansiosa para a chegada do bebê.

fotogaleria

"Nessa reta final a ansiedade é muito grande, perdendo horas de sono porque acordo de madrugada para fazer xixi. O sono vai embora. Faz parte, estou amando. Tenho todos os receios, tudo é novo e diferente. Maternidade para mim é um mundo novo que quero viver da maior e melhor forma que eu puder. Ser a melhor mãe que eu puder ser para o Joaquim", afirmou Viviane, que completa 30 semanas de gestação, neste sábado (2).

A atriz também contou que pretende ter parto normal. "Não pretendo fazer cesárea. Minha ideia é ter parto normal, minha médica apoia. A gente não sabe... Na hora, vamos sentir como vai ser. Se tudo certo certo, vou querer ter parto normal. Se tiver alguma complicação, é lógico que vou fazer uma cesárea. Não quero ter aquela exaustão. Se em um momento eu perceber que não vai rolar, a gente faz a cesárea."



Ao ser questionada se está se achando bonita grávida, Vivi disparou: "Estou me amando com minha barriga. É lindo demais. O corpo muda, mas é incrível", opinou ela, que engordou nove quilos durante a gestação. "Antes de eu engravidar, eu estava pesando 65 quilos. Ontem me pesei e estou com 74 quilos."