Roberto CarlosDivulgação/Claudia Schembri

Publicado 01/07/2022 20:42 | Atualizado 01/07/2022 20:45

Rio - Quase duas semanas após ser diagnosticado com covid-19, Roberto Carlos adiou pela segunda vez os shows que faria no Qualistage, casa de shows na Zona Oeste do Rio. Na noite desta sexta-feira (1º), a assessoria do cantor divulgou um comunicado no Instagram, informando que o Rei testou negativo para o coronavírus, mas preferiu remarcar as apresentações por ele ainda estar com sintomas gripais.

De acordo com a nota, os próximos três shows que Roberto Carlos faria ganharam novas datas. As apresentações deste fim de semana foram adiadas para os dias 23 e 24 de julho, e o show da próxima quarta-feira foi transferido para a semana seguinte, remarcado para o dia 13. A equipe do artista reforça que os ingressos comprados se tornam válidos para as novas datas automaticamente.

Enquanto isso, as apresentações dos dias 9 e 10 de julho permanecem confirmadas. No dia 10, o Rei promove um espetáculo inédito, convidando apenas mulheres para a lotar o Qualistage . "Pela primeira vez no Rio de Janeiro, Roberto Carlos em um show só para as mulheres. Neste show especial o dia é reservado só para elas: homem não entra!", diz a postagem publicada no Instagram do cantor na semana passada.

