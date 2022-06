Roberto Carlos fará show só para as mulheres em julho -

Roberto Carlos fará show só para as mulheres em julho

Publicado 21/06/2022 11:21

Rio - O cantor Roberto Carlos, de 81 anos, fará uma apresentação especial "só para mulheres", no Qualistage, que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 10 de julho, a partir das 18h. "Pela primeira vez no Rio de Janeiro, Roberto Carlos em um show só para as mulheres. Neste show especial o dia é reservado só para elas: homem não entra!", diz a postagem publicada no Instagram do Rei nesta terça.

Na noite de segunda, a assessoria de imprensa do cantor anunciou, através das redes sociais, que Roberto foi diagnosticado com covid-19 e tem sintomas leves . O show que ele faria no mesmo local no dia 22 de junho foi adiado para o dia 6 de julho.

"A assessoria de imprensa do artista Roberto Carlos comunica que o cantor após alguns dias com sintomas gripais leves continua testando positivo para Covid-19 mesmo estando em final de ciclo. Por esse motivo, preocupados com o bem estar e proteção de todos, tomamos a decisão de transferir o show do dia 22 de junho (quarta-feira), para o dia 6 de julho (quarta-feira), às 21h30, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Lembramos que os ingressos ficam automaticamente válidos para a nova data, e que as demais datas estão confirmadas", informa o comunicado.

Durante o período mais crítico da pandemia do coronavírus, Roberto Carlos evitou sair de casa e chegou a ficar quase dois anos recluso em sua residência na Urca, Zona Sul do Rio. Recentemente, o cantor falou sobre a emoção de retomar sua agenda de shows: "É uma alegria grande voltar a trabalhar. Eu fiquei dois anos e meio sem fazer nada, sem sair de casa, só de casa para o estúdio porque andei gravando algumas coisas, algumas músicas...", comentou.

"Só saí para fazer o especial [de fim de ano da Globo] no ano passado, com todos os protocolos possíveis, vamos dizer assim… Enfim, mas eu estou contente de voltar e principalmente às vésperas do dia dos namorados, que tem tudo a ver comigo", disse o artista, que se apresentou em um resort na Bahia com o projeto "Emoções", entre os dias 8 e 12 de junho.

Apoio dos fãs

Após o anúncio de que foi diagnosticado com covid-19, Roberto Carlos recebeu milhares de mensagens de fãs desejando melhoras e torcendo por uma rápida recuperação. "Puxa…. achei que ele fosse escapar ileso, se cuidou tanto… que pena! Espero que se recupere logo!", disse uma pessoa no Instagram.

"Melhoras, Roberto Carlos. Que Deus o proteja", disse outra seguidora. "Do Rei Roberto Carlos eu pegaria até covid", brincou uma fã mais assanhadinha. "Saúde para o meu Rei", desejou outra admiradora. "Deus abençoe sua recuperação", disse outra fã.