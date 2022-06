MC Mirella comemora aniversário com festa e amigos famosos

Rio - MC Mirella completou 24 anos no último dia 8, mas comemorou a data com uma grande festa em uma boate de São Paulo, na noite desta segunda-feira. A decoração do evento contou com dinheiro cenográfico e armas. Tinha até cupcake pasta americana em formato de revólver.

As convidadas entraram no clima do evento e capricharam nos modelitos sensuais para a festa de Mirella. A cantora distribuiu selinhos no evento e deu um beijinho em Gabi Prado e também em Ingrid Ohara. Famosos como a ex-BBBs Gabi Martins, Flay, Lipe Ribeiro, Tati Minerato, Fernanda Medrado, entre outros.

Relatar erro