Jade Picon mostra a reação que teve ao ser escalada para a próxima novela das 21h na TV Globo

Publicado 20/06/2022 20:56 | Atualizado 20/06/2022 21:04

Rio - Após surgir na primeira foto do elenco de 'Travessia' , Jade Picon usou as redes sociais para comemorar sua escalação como Chiara na próxima novela das 21h. Nesta segunda-feira (20), a ex-BBB compartilhou um vídeo em que mostra sua reação ao receber o convite oficial para estrear como atriz na trama de Gloria Perez.

"A ficha ainda está caindo! Vocês tem noção? Um dos meus maiores sonhos sendo realizado da melhor maneira possível! O tanto que eu aguardei ansiosa por essa resposta e está aí a minha reação. Vem, 'Travessia'! Vem, Chiara!!! Não poderia deixar de agradecer a TV Globo e todos os envolvidos por essa oportunidade maravilhosa! Um desafio que vou enfrentar com muita dedicação. Não poderia estar mais feliz!!!", declarou a influenciadora na legenda da publicação.

Mais cedo, a ex-participante do "BBB 22" foi ao Twitter para falar sobre a novidade: "Não via a hora de contar pra vocês!!! Já estou novamente no Rio para continuar a preparação. Obrigada pelo apoio de sempre, eu amo vocês", escreveu.

NÃO VIA A HORA DE CONTAR PRA VOCÊS!!!! já estou novamente no rio para continuar a preparação. obrigada pelo apoio de sempre, eu amo VOCÊS pic.twitter.com/8ue4Pt7sjx — Jade Picon (@jadepicon) June 20, 2022

A escalação de Jade Picon não agradou profissionais da área artística e foi alvo de crítica do presidente da categoria, Hugo Gross. "Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar", afirmou.

Nina Tomsic, que interpretou a Ingrid em 'Quanto Mais Vida Melhor', também criticou a entrada da influenciadora em 'Travessia'. "Ser atriz não é ter seguidores, ibope e ser bonitinha. Ser atriz é se dedicar 24h por dia, estudar que nem uma fdp, ler muito, ser absolutamente vulnerável, ser profissional, saber se dirigida, saber baixar a cabeça e ser segura", disse.

A última polêmica envolvendo a entrada da influenciadora no folhetim, foi o boato de que ela teria tomado o papel que seria de Juliana Paiva, o que foi negado pela atriz. "Oi, meus amores. Estou recebendo muitas mensagens e vendo alguns posts relacionados sobre o assunto, então resolvi vir aqui esclarecer! Eu não estou na produção 'Travessia', nunca fui contactada para esse projeto! O resto é fake news!", explicou.

