Rita Lee - Reprodução Internet

Rita LeeReprodução Internet

Publicado 21/06/2022 08:57

Rio - A cantora Rita Lee, de 74 anos, fez uma rara aparição no Instagram, na noite desta segunda-feira. Ela postou uma imagem em que aparece com os cabelos mais curtinhos, após passar pelo tratamento contra um câncer de pulmão.

fotogaleria

A artista não escreveu nada na legenda, apenas marcou o marido, Roberto de Carvalho, e o identificou como o autor da foto. Os fãs fizeram vários elogios. "A maior", disse a apresentadora Sarah Oliveira. "Te amo, rainha", disse outra admiradora. "Maravilhosa", disse um seguidor.

Rita Lee descobriu um câncer no pulmão em maio do ano passado. "Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia", disse a equipe da artista na ocasião.

Em abril deste ano, foi divulgado que a doença estava em remissão. Durante o tratamento, Rita Lee ficou reclusa ao lado do marido e fez poucas aparições nas redes sociais.



"A cura da minha mãe me emocionou pra caralh*. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de Jair. That’s Rita", disse Beto Lee, um dos filhos da cantora, na web.