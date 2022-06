Mônica Martelli - Divulgação

Mônica MartelliDivulgação

Publicado 21/06/2022 17:02

Rio - Mônica Martelli está internada em na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde o último domingo (19) para tratar um quadro de gastroenterite aguda. De acordo com o comunicado da assessoria de imprensa da atriz, as apresentações do espetáculo "Minha Vida em Marte" foram adiadas por conta das recomendações médicas.

fotogaleria

"As apresentações do espetáculo 'Minha Vida em Marte' que aconteceriam no dia 23 de junho em Novo Hamburgo (RS) e 26 de junho em Curitiba estão sendo adiadas. Em Novo Hamburgo, o espetáculo terá sua sessão no dia 26 de agosto no teatro Feevale; já em Curitiba, a data foi postergada para o dia 18 de agosto, no Guairão", diz o comunicado.

A equipe agradeceu pelo carinho dos fãs e pediu a compreensão do público que se programou para acompanhar as apresentações no Paraná e no Rio Grande do Sul.