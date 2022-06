Rafael Cardoso aparece só de toalha em vídeo feito pela esposa, Mari Bridi - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2022 15:12

Rio - Rafael Cardoso e a esposa, Mari Bridi, pegaram os seguidores de surpresa, nesta terça-feira, com um vídeo ousado. No registro compartilhado pela influenciadora no Instagram, o ator aparece saindo do banho apenas com uma toalha e deixa a peça cair no chão ao mesmo tempo em que um filtro colorido entra em cena, impedindo o artista de mostrar seu corpo nu na internet.

“Entramos na brincadeira do Alok porque a gente é desses”, disparou Mari na legenda da postagem. Com o vídeo, o casal fez uma versão mais atrevida do desafio que consiste em usar o filtro colorido quando toca o refrão do hit "Deep Down".

Nos comentários, internautas se divertiram com o registro e reagiram à brincadeira: "Que susto", escreveu uma seguidora. "Corajosa! Pega fogo cabaré", declarou outra fã. "Vocês não sabem brincar [risos]", disse uma terceira, de forma bem humorada.

Confira: