Juliana Paes, Larissa Manoela, Rafa Kalimann e Deborah Secco - Reprodução do Instagram

Publicado 21/06/2022 11:55

Rio - Rafa Kalimann promoveu uma festa junina em sua mansão no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, e reuniu um time de famosos. Juliana Paes, Deborah Secco, Larissa Manoela, Giovanna Lancelotti, Pocah, Duda Beat e Camila Coutinho curtiram o arraiá, que teve direito à decoração caprichada, comida típica, música ao vivo e até pescaria.

"Coisa que me deixa feliz: receber gente de energia boa em casa pra momentos especiais. Essa noite me deixou feliz", escreveu a apresentadora e influenciadora digital, em uma foto publicada no Instagram Stories. Larissa Manoela elogiou o São João da Rafa. "Que delícia essa festa".

Para a ocasião, Rafa Kalimann se vestiu à caráter. A ex-BBB usou um corset preto, uma sainha quadriculada e botas. As convidadas da festa também entraram no clima e, algumas delas, usaram looks com estampa xadrez.