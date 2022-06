Guta Stresser se emociona ao falar do apoio que tem recebido após diagnóstico de esclerose múltipla - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2022 10:59

Rio - A eterna Bebel de "A Grande Família", Guta Stresser, de 49 anos, não conseguiu conter a emoção ao falar sobre o apoio que tem recebido após revelar que foi diagnosticada com esclerose múltipla . Na noite de segunda-feira, a atriz usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho de amigos e fãs.