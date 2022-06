Guta Stresser recebe apoio de artistas após diagnóstico de esclerose múltipla - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 20/06/2022

Rio - Artistas usaram as redes sociais, na tarde desta segunda-feira, para prestar apoio a Guta Stresser, recentemente diagnosticada com esclerose múltipla , doença autoimune que provoca múltiplas lesões nos nervos e causa distúrbios na comunicação entre corpo e cérebro.

No Instagram oficial da atriz, colegas de profissão aproveitaram sua última publicação para enviar mensagens de bom ânimo. "Gutinha amada, força e fé", disse Natália Lage. "Te amo minha irmã! Estou contigo!", declarou Lúcio Mauro Filho. Ambos atores trabalharam com Guta em "A Grande Família".

"Forças, amada", comentou Zezé Motta. "Querida, força e estamos aqui te dando todo o apoio que você precisar", escreveu Alexandra Richter. "Amada, vai dar tudo certo. Estou aqui torcendo e com pensamentos positivos para você", afirmou Gorete Milagres.

Em entrevista recente para "Veja", Guta Stresser alegou ter sentido muito medo ao descobrir o diagnóstico, já que a doença não tem cura. No entanto, com o auxílio de um neurologista, está aprendendo a lidar com assunto e consequentemente, ficou mais confiante com o tratamento. "Tive muito medo. Pela minha cabeça se desenrolava um filme em que eu ficava completamente incapacitada. Mas, com a ajuda do neurologista, entendi que diagnóstico não é sentença e que, apesar da doença não ter cura, ela tem, sim, tratamento", contou.

A esclerose múltipla é uma doença crônica rara e não tem cura. Assim, seu tratamento deverá ser seguido até o fim da vida do paciente. De acordo com dados disponibilizados pelo Atlas da Federação Internacional de Esclerose Múltipla e a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2020, cerca de 2,8 milhões de pessoas no mundo convivem com a doença, o que equivale a 1 caso entre 3.000 pessoas. Antes de Guta, atrizes como Claudia Rodrigues e Ana Beatriz Nogueira foram igualmente diagnosticadas com o problema de saúde.