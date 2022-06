Nego Di alfinetou Juliette após a cantora denunciar xenofobia na web - Reprodução

Publicado 20/06/2022 22:00

São Paulo - Nego Di não se arrepende de manter o desafeto com Juliette Freire após o "BBB 21". O comediante e terceiro eliminado do reality não mudaria nada no jogo em relação à campeã do programa. Ele também afirmou que não fala com Bil Araújo e Projota.

“Fiz com ela o que eu gostaria de fazer, que é deixar de falar e ignorar a existência, porque ela é chata pra caramba”, comentou, em entrevista ao "Foi Mau".

Nego Di também lista os participantes que ele não tem contato. “Poucas pessoas eu não falo de jeito nenhum. A Juliette eu nunca mais falei, o Bil e o Projota também”, confidencia.

O comediante também contou uma situação desagradável que teve com Projota. "O Projota quando saiu e viu o cenário, ele meio que se excluiu da gente. Mandei um textão dizendo: ‘Foi uma honra estar contigo, se precisar de qualquer coisa, estando ao meu alcance, conta comigo. Queria que a gente pudesse manter contato’. Nunca me respondeu”, contou.

Na conversa com Maurício Meirelles, Nego Di disse que recebeu um aparelho com acesso à internet da produção do "BBB" e soube de informações durante o confinamento no hotel, antes do reality começar.

"Me deram um aparelho eletrônico e falaram: ‘Tem séries para assistir aqui, mas a navegação é bloqueada, você não consegue entrar na internet’. Tinham duas séries baixadas, aí eu batia na porta e dizia: ‘Já zerei.’ E eles me davam outro [aparelho]”, explicou.

“Aí [um dia] entreguei o aparelho para o cara da produção e pedi outro. Só que esse estava com o site de buscas aberto e eu vi tudo, todo mundo que ia entrar, eu sabia de tudo”, contou.

Ele diz que não foi o único a receber o aparelho. “Depois, quando todo mundo saiu e teve o 'Dia 101', outros participantes também revelaram que ganharam esse aparelho”, garantiu Nego Di.

“Quando fui convidado e aceitei, sabia que ia entrar cancelado. Sou comediante, falei besteira em tudo quanto é lugar e briguei com um monte de gente. Mas quando eu vi que o cancelamento já estava acontecendo, pensei: ‘Preciso me descancelar urgentemente, não posso ir no primeiro paredão’. Eu não consegui ser 100% Nego Di, porque estava preocupado com o que eu ia falar, fazer e com meus posicionamentos", afirmou.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.