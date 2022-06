Marco Pigossi e o namorado, Marco Calvani - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 21:03 | Atualizado 20/06/2022 21:03

Marco Pigossi e seu namorado, Marco Calvani, prestigiaram o festival de cinema Provincetown International Film Festival, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (20), o ator compartilhou imagens do evento, que teve a estreia do novo curta de Calvani, "A Better Half".

fotogaleria

"Obrigado por nos receberem", escreveu o ator ao compartilhar o registro em suas redes sociais. O diretor também posou ao lado de um poster do festival e vibrou: "Muito feliz em estar aqui".

Discretos nas redes, os dois não costumam divulgar muitos momentos juntos. O romance entre os dois foi revelado em novembro de 2021, após o ator postar uma foto deles de mãos dadas na praia.

Confira: