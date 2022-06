Luísa Sonza é atingida por tênis em show - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza é atingida por tênis em show Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 20:43 | Atualizado 20/06/2022 20:51

A cantora Luísa Sonza desabafou sobre ter sido atingida por um tênis durante um show em São Paulo . Neste domingo (19), ela deu sua opinião nas redes sociais sobre as plateias que vêm atirando objetos nos artistas durante apresentações.

fotogaleria

“Gente sobre esse negócio de fãs estarem atirando tênis pra chamar atenção, é chato, desconfortável e a única vontade que dá é de atirar o tênis de volta. Então por favor, parem, obrigada”, escreveu Luísa no Twitter.

Durante um show que fazia em São Paulo, no último dia 16, a cantora foi atingida por um sapato enquanto performava. A situação também ocorreu com o cantor Zé Felipe, em seu show no último dia 12, e Pabllo Vittar, que foi acertada com um copo enquanto performava na Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo.

Confira: