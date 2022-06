Luísa Sonza é atingida por tênis em show - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza é atingida por tênis em show Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2022 14:44 | Atualizado 17/06/2022 14:50

Rio - Luísa Sonsa protagonizou uma situação bastante inusitada durante seu show na Micareta de São Paulo, na capital paulista, na noite desta quinta-feira (16). Ela foi atingida por um tênis, jogado por alguém que estava no público acompanhando a apresentação.

fotogaleria

A cantora olhou para o chão para ver o quê a tinha acertado, fez um sinal com a mão, e continuou se apresentando normalmente. No momento do ocorrido, ela cantava a música "Flores", parceria com seu ex-namorado, Vitão.