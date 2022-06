Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2022 18:53 | Atualizado 17/06/2022 18:54

Rio - Anitta anunciou em seu Instagram, nesta sexta-feira (17), as datas da sua turnê pela Europa. Serão mais de 10 apresentações e a agenda inclui a participação no Rock in Rio Lisboa e no Lollapalooza da Suécia e da França.



A cantora inicia a turnê "Euro Summer 2022" ainda esse mês. O primeiro show acontece no próximo dia 21, em Ibiza, e a turnê acaba em Portugal, no dia 17 de julho.