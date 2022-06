Marcos Mion e o filho desembarcam em aeroporto do Rio

Rio - Marcos Mion desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta sexta-feira. O apresentador do 'Caldeirão' estava acompanhado do filho Stefano, de 11 anos. Os dois, que foram clicados por um paparazzo, esbanjaram simpatia e estilo no local. Eles também deram o exemplo ao usar máscara de proteção facial, para se protegerem e evitarem a propagação da Covid-19.

