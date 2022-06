Li Martins relembrou bastidores do Rouge - Reprodução/Instagram

Rio - Em entrevista para o canal do Youtube de Bruno di Simone, Li Martins relembrou o período que fez parte do Rouge, grupo formado no extinto programa 'Popstars', do SBT. A cantora abriu o jogo sobre as restrições impostas ao quinteto.

"Naquela época, a gente era muito nova, estava abraçando uma oportunidade que era dedicar nossas vidas para aquilo. Então 24 horas do nosso dia, a prioridade era Rouge. O resto todo ficou em segundo plano, nossas famílias, vida social", revelou. "Hoje, eu não estaria disposta a me sacrificar tanto pelo Rouge, porque o que eu tenho hoje, eu não tinha na época. Eu não tinha que dividir minha atenção com mais nada. Todas nós abrimos mãos de muitas coisas durante os quatro anos de contrato", completou.

Li Martins ainda contou que perdeu algumas oportunidades profissionais devido as questões contratuais com o grupo. "A gente não podia fazer nada sozinha. Era uma cláusula no contrato. Se alguém me chamasse para fazer uma presença vip, eu não podia fazer. Tinha que ser o grupo inteiro. Dublagem, como a que eu acabei de fazer, também não podia", disse.