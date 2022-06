Selena Gomez afirma se envergonhar de capa sexualizada para o álbum ’Revival’ - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2022

Rio - Selena Gomez revelou, em uma entrevista recente para o The Hollywood Reporter, que se envergonha da foto que fez para capa do álbum "Revival", lançado em 2015. Durante a conversa, a cantora e atriz de 29 anos de idade, admitiu que sentiu-se sexualizada ao realizar a foto.

"Fiquei muito envergonhada depois que fiz [a capa]", disse Selena. "Eu tive que trabalhar esses sentimentos porque percebi que estava ligado a algo mais profundo que estava acontecendo [em mim]. E foi uma escolha que eu não estava necessariamente feliz por ter feito, mas acho que fiz o meu melhor, pelo menos tento ser eu mesma", desabafou.

Segundo a artista, a decisão da capa não foi algo natural, mas sim fruto da pressão externa. "Eu não sou uma pessoa excessivamente sexual. Às vezes eu gosto de me sentir sexy, mas isso não significa que seja para outra pessoa. Pode ser para mim", explicou.

Em 2020, Selena já havia comentado sobre ter sofrido pressões para posar fazendo topless, na época do lançamento do álbum. "Fiz coisas que não tinham a ver comigo. Havia uma pressão para eu parecer mais adulta no 'Revival'. Senti que precisava mostrar pele, mas eu não era aquele tipo de pessoa", afirmou para Allure.