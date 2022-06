Maiara Quiderolly, apontada como amante de Jô, está grávida - Reprodução Internet

Publicado 17/06/2022 10:47 | Atualizado 17/06/2022 10:55

Rio - Uma grande polêmica tomou conta do mundo do futebol recentemente. A jovem Maiára Quiderolly, de 25 anos, afirmou ser ex-amante do atacante Jô, de 35, que joga pelo Corinthians. Ela também disse que o atleta é o pai do filho que está esperando. Com a repercussão do caso, Claudia Silva, mulher de Jô, colocou um fim no casamento

Mas quem é Maiára? Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, a jovem influenciadora tinha 66 mil seguidores no Instagram e 27,7 mil no TikTok antes da revelação de que Jô pode ser pai de seu filho. Atualmente, ela privou seu perfil no Instagram, mas já conta com mais de 172 mil seguidores na rede social. No TikTok, ela tem 28,3 mil seguidores.

Na rede social das dancinhas, Maiára chegou a fazer uma brincadeira com o fato de ter engravidado de Jô. Ela postou um vídeo dizendo que já tinha se separado do "Presente de Deus", mas que posteriormente ficou sabendo que os dois haviam "criado um CPF novo".

"Eu terminei com o presente de Deus depois de dois anos... Teve o amor da despedida... Já estava tocando a minha vida até que... Fizemos um CPF novo", escreveu.

"Eu estava me sentindo tão sozinha, tão vazia e recebo a notícia inesperada mais esperada da minha vida! Eu esperei tanto por você meu filho e agora o meu mundo rosa fica completamente azul com a sua chegada. Às vezes as coisas fogem do que planejamos e idealizamos, mas você é o presente mais lindo que Deus já me deu", disse Maiára sobre o bebê no Instagram.

Maiara também é amiga de outros jogadores, como Patrick de Paula, meia do Botafogo. Os dois têm, inclusive, uma tatuagem de um quebra-cabeça se completando. Ela também possui fotos com Vitão, zagueiro do Internacional, nas redes sociais.