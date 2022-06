Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, compartilhou os registros de Léo, filho da cantora, em sua festa de São João - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2022 08:54 | Atualizado 17/06/2022 09:00

Rio - Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça , usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar registros da sua festa de São João. Nas imagens publicadas no Instagram, a avó exibe o netinho, Léo, fruto do relacionamento da filha com o sertanejo Murilo Huff, vestido de caipira. A youtuber também mostrou o marido, Dayvid Fabrício, e o filho, o cantor João Gustavo, caracterizados. "Arraiá da vovó", legendou em uma foto do pequeno comendo milho.

Ruth lançou seu canal no Youtube recentemente e pretende dedicá-lo à receitas culinárias, conversas variadas e entretenimento. "No primeiro vídeo do meu canal tive a honra de receber um amigo muito especial! Jorge, obrigada pela comidinha incrível que você fez e pelas histórias maravilhosas que compartilhou com todos nós", escreveu ela, ao compartilhar as imagens do primeiro vídeo.

O convidado, Jorge, preparou um risoto de abóbora com carne seca para ela. "É o maior prazer te receber aqui! Estou doida para experimentar essa comidinha sua!", agradeceu a mãe de Marília. "Eu sempre gostei de receber as pessoas em casa e ver a carinha delas falando: 'nossa, o quê que você colocou nesse tempero? Que isso, como chama esse prato? Eu sempre gostei de ser a cozinheira e hoje vou experimentar esse prato seu", comemorou.

Dona Ruth contou ao cantor como surgiu a ideia de fazer o canal. "Na pandemia eu e Marília ficamos mais próximas... e o bebê, a gente muito juntinha ali e ela aprendeu a cozinhar...", disse. "Ela não sabia? Só sabia comer?", perguntou Jorge, brincalhão. "Não, ela... O incentivo veio do Murilo [Huff, pai de Léo, filho da cantora], porque ele cozinha... Ele foi incentivando ela. Ela não sabia fritar um ovo. Mimei muito. Mimo o João, vou mimar o Léo. Amor não desvirtua, não faz mal nenhum. Amei muito, por isso não me arrependo de nada", refletiu.

A mãe da cantora também afirmou que aprendeu muito com ela. "Ela começou a fazer risotinhos, pratos doces e um chambari. Ela me ensinou a fazer um chambari maravilhoso, que é muito caro lá fora, é ossobuco. Ela falou: 'mãe, fui num chef lá e vou te ensinar...' Ela me ensinou a fazer um chambari diferenciado, me ensinou a fazer risoto e um monte de coisa!", contou. "Ela falou: 'bora, mãe'. A gente era muito parceira, fazíamos tudo juntas, inclusive tenho dificuldade de fazer algumas coisas. Nem voltei à academia porque eu fazia com ela", desabafou. Marília Mendonça faleceu aos 26 anos, no dia 5 de novembro de 2021, em decorrência de um acidente aéreo.