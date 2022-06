Kevin Spacey foi excluído de 'House of Cards' após surgirem as primeiras acusações de violência sexual contra o ator - AFP/Nicholas Kamm/23.02.16

Publicado 16/06/2022 17:35

Rio - Kevin Spacey compareceu a um tribunal em Londres, no Reino Unido, nesta quinta-feira, para se defender das acusações de agressão sexual contra três homens. O vencedor do Oscar pelo filme 'Beleza Americana' responderá o processo em liberdade. O ator de 62 anos enfrenta cinco acusações no total.

Nesta quinta-feira, Spacey participou de uma audiência protocolar, em que precisou confirmar seu nome e endereço, além de ter as acusações contra si anunciadas oficialmente. De acordo com a polícia, os crimes teriam acontecido entre março de 2005 e abril de 2013, enquanto o ator alega ser inocente.

Conhecido por protagonizar o thriller 'House of Cards', da Netflix, Kevin Spacey está envolvido em processos judiciais por crimes sexuais e má conduta desde 2017. Após as denúncias virem à tona, o ator perdeu o papel na série política, além de ser substituído por Christopher Plummer no filme 'Todo o Dinheiro do Mundo', de Ridley Scott.

Produtores de TV e filmes começaram a descartar Spacey de projetos depois que o ator Anthony Rapp, em 2017, o acusou de fazer investidas sexuais indesejadas na década de 1980, quando ele tinha 14 anos. Seguiram-se mais acusações e, ao todo, existem mais de 20 denúncias de homens que acusam o norte-americano de assédio sexual no período entre 1995 e 2013.