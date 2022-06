Gil do Vigor detona a cantora gospel Bruna Karla por declaração homofóbica - Reprodução da internet

Publicado 16/06/2022 14:40

Rio - Uma nova polêmica agitou as redes sociais, na última quarta-feira, após viralizar o vídeo em que a cantora gospel Bruna Karla faz declarações homofóbicas. Durante entrevista ao podcast de Karina Bacchi, a artista disse ter se recusado a cantar no casamento de um amigo homossexual. A fala deixou internautas revoltados e até Gil do Vigor foi ao Twitter para detonar a cantora.

"De fato, quando Jesus aparecer, alguém irá se envergonhar e não é seu amigo gay, mas sim você por sua atitude preconceituosa! João 14 fala que Deus nos chama de amigos e a palavra 'amigo' é forte demais para ser sustentada com base no preconceito e falta de amor ao próximo", disparou o ex-BBB, nos comentários de uma postagem que repercutia um dos trechos do bate-papo.

Nesta quinta-feira, o cantor Jão também se pronunciou sobre as falas de Bruna Karla e destacou que a homofobia é crime no Brasil: "O discurso dessa cantora gospel em um podcast é muito criminoso. Não dá pra ficar no 'ah, é só ignorar, é a religião dela…', porque essa fala enlouquece e mata muita gente que começa a se odiar. É uma homofobia escancarada e deveria ser passível de processo", declarou.



Em um vídeo que já conta com mais de 2,5 milhões de visualizações no Twitter, Bruna Karla diz que aconselhou seu amigo a casar com uma mulher e acrescentou que o rapaz estaria "escolhendo o caminho da morte eterna". “Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ e eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’”, relatou.

"Aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para a sua vida é libertação. O que Deus tem para a sua vida é o que ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Lá no julgamento, quando Jesus voltar, se ele estiver, ele vai falar 'poxa, a Bruna andou comigo, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte eterna'", completou a cantora gospel.

Confira:

De fato, quando Jesus aparecer alguém irá se envergonhar e não é seu amigo gay mas sim você por sua atitude preconceituosa! João 14 fala que Deus nos chama de amigos e a palavra amigo é forte demais para ser sustentada com base no preconceito e falta de amor ao próximo. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 15, 2022