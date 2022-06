Ana Maria Braga - reprodução do instagram

Ana Maria Bragareprodução do instagram

Publicado 16/06/2022 10:53

Rio - Ana Maria Braga já está em Portugal! No país europeu para pagar uma promessa, a apresentadora de 73 anos compartilhou alguns momentos da viagem com os fãs através do Instagram Stories, na noite desta quarta-feira. Nas imagens, a loira aparece acompanhada da nora, Manuela Corona, e do amigo, Paulo Machado, na cidade de Porto.

"Oi, gente, olha onde eu cheguei! Falei que vinha pra Portugal. Hoje à noite estou podendo passear um pouco. Já vim pegar Nossa Senhora, já está comigo. Estou com meus companheiros inseparáveis: Paulo Machado e Manuzinha, minha nora. Paulo que sabe tudo", começou ela.

"Estamos no Porto, cidade do Porto, e queria que vocês soubessem que estou ligadinha em vocês, morrendo de saudade, depois de amanhã tem a missa. Espero que vocês estejam lá no Facebook, no Instagram, acompanhando tudo, porque vai abençoar o Brasil inteiro, para um Brasil melhor, uma vida melhor", opinou.



Afastamento do 'Mais Você'

"Eu queria pedir licença para vocês que nós vamos ter o feriado de Corpus Christi a partir de amanhã, e eu vou lá para Portugal cumprir a minha promessa. Estou levando uma imagem dela, que um artista fez, que vai ser benta em uma missa lá na Capela das Aparições. A partir de amanhã o Fabrício Battaglini e a Talitha Morete vão estar aqui. Eu volto na semana que vem. É bem rapidinho. Eu vou lá e orar por todos vocês", disse.