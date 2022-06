Tonico Pereira volta a trabalhar em brechó após internação em hospital do Rio - Dan Delmiro / Ag. News

Publicado 16/06/2022 10:02

Rio - O ator Tonico Pereira, de 73 anos, voltou a trabalhar em seu brechó em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira. Recentemente, o veterano passou cerca de duas semanas internado no Hospital Copa D'Or, também na Zona Sul da cidade, para se recuperar de uma traqueobronquite.

Tonico foi internado no dia 28 de maio e teve alta no dia 10 de junho. "Estou em recuperação plena, a caminho da convivência tranquila com os males que costumam me atacar, sem sucesso. Agradeço a preocupação de todos. Agradeço também toda equipe do Hospital Copa D'Or por toda excelência do cuidado e do tratamento", disse Tonico enquanto esteve internado.