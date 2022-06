Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram

Publicado 15/06/2022 19:42

Rio - Mariana Goldfarb encantou os seguidores nesta quarta-feira (15) ao compartilhar alguns cliques usando um maiô preto cavado. A esposa de Cauã Reymond apostou nos fios presos em um rabo de cavalo nas fotos tiradas com a natureza ao fundo.

fotogaleria Os registros foram alvos de muito elogios. "Mariana do céu…paraaaaaa", escreveu Juliana Silveira. "Aff perfeita", disse a ex-BBB Hana Khalil. "Gostosa", afirmou Nathalie Billio.

No começo da semana, Mariana Goldfarb falou sobre o término do seu estágio em nutrição. "Estou muito feliz de estar concluindo a faculdade passando pelo Hospital Miguel Couto onde aprendi tanto e fui tão abraçada tanto pelos meus colegas quanto por toda equipe. Estou orgulhosa de mim que não desisti. Que não me sabotei, que acreditei sim que eu era capaz. Esse é um post de agradecimento a todos que me ajudaram e incentivaram nessa caminhada e a mim mesma por ter tido a consciência do meu valor e do que sou capaz", disse.