Justin e Hailey BieberReprodução/Instagram

Publicado 15/06/2022 16:16

Rio - A esposa de Justin Bieber abriu o jogo sobre o estado de saúde do cantor, que revelou ter sido diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt recentemente , ao surgir com uma paralisia facial. Durante participação no programa Good Morning America, nesta quarta-feira, Hailey Bieber tranquilizou os fãs do casal e explicou como tem sido a recuperação do artista.