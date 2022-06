Simone e Simaria - Iwi Onodera/Brazil News

15/06/2022

Rio - Simaria, dupla com Simone, fez um grande desabafo sobre as recentes notícias que envolvem o nome da dupla. Após se desentender com a irmã nos palcos devido a atrasos, a sertaneja disse que está cansada de tanto trabalhar e que não precisa passar por alguns tipos de situações.

"Eu não tinha condição de embarcar no voo das 22h. Era saúde. Muito estresse, cansada de muito trabalho, muita responsabilidade nas minhas costas. E aí eu não consegui embarcar no voo", contou a sertaneja em entrevista a Leo Dias, do site 'Metrópoles'. "Não tenho mais necessidade de passar por isso: chegar num show atrasado por conta de uma logística mal feita. Não preciso fazer 30 shows em um mês, não preciso passar fome, passei o dia inteiro sem comer neste dia. Eu estava extremamente esgotada do trabalho", completou.

Na entrevista, Simaria relembrou uma discussão que teve com Simone no 'Programa do Ratinho', no SBT. Na época, a cantora estava rouca e queria cantar, mas Simone tentou impedir a dupla de soltar a voz devido uma desafinação. "Você sabe do Ratinho que foi meu grito de socorro?", indagou ela. "Tudo que vou fazer, sou recriminada pela Simone. 'Cala a boca, não faz isso, fica quieta'. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem. Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não", desabafou.

Apesar das brigas com a irmã no âmbito profissional, Simaria disse que a relação delas como irmãs é ótima. "A irmandade é eterna. Agora essa questão da mulher empoderada, é porque ela não pode ser ela. 'Eu te respeito, você me respeita. Eu gosto de decote, você não gosta porque é da igreja'. Essa conversa já existiu. Mas não param [as brigas], não consegue parar. Se eu e a Simone tivermos que trocar essa carreira para ter essa paz, a irmandade, a gente troca. No dia em que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, será lindo", concluiu.