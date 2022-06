Jojo Todynho surge com novo visual e fãs aprovam - Reprodução/Instagram

Publicado 15/06/2022 20:49 | Atualizado 15/06/2022 21:38

Rio - Jojo Todynho surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira, ao surgir com um novo visual em suas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, a cantora revela que adotou o cabelo alisado, com fios mais longos, chegando quase na cintura. Além de ostentar as mechas mais claras, a artista ainda aproveitou o registro para mandar um recado para o marido, Lucas Souza.

"Quero saber como você vai pagar essa conta aqui... Finge que está em 'Pantanal' e sai igual ao Leôncio, a galope, puxanda a rédea da cavalona", disparou a funkeira, fazendo uma piada de duplo sentido se referindo ao personagem de Marcos Palmeira no remake da novela de 1990.

Enquanto fazia caras e bocas, Jojo exibiu a cabelereira em diversas poses e explicou porque decidiu renovar o visual: "Eu estava com frio na nuca e falei 'calma que vou me aquecer logo' e aí boto aquele cabelo de milhões. Esquece!", disparou ela, que ainda jogou o cabelo de um lado para o outro se inspirando na cantora Joelma.

Nos comentários, fãs e amigos encheram a cantora de elogios pela mudança, começando pelo próprio marido de Jojo. "Que mulher maravilhosa é essa? Tudo meu", escreveu Lucas Souza, que também entrou na brincadeira da amada: "Você tá me devendo ainda". "Maravilhosa demais! Vamos bater muito cabelo!", disse Joelma. "Tudo! Adorei", comentou Naiara Azevedo. "Estouradaa", acrescentou Deolane Bezerra.

Confira: